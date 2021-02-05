جمارك مطار القاهرة تضبط بذور ماريجوانا داخل أحذية

تمكنت الإدارة الرابعة للجمارك، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر وبذور الماريجوانا بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين مصريين قادمين من أمريكا. وبسؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابا بالنفى. وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مسئولى الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه. وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من الأستاذ هانى محمود وأحمد سعيد مأمورى تفتيش الركاب تحت إشراف الأستاذ تامر رمزى مشرف الصالة لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 27 جرام من مخدر الماريجوانا و 39 بذرة من بذور المرجوانا مخبأة داخل الأحذية والجواكت بحقيبتيهما . قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 23 و24 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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