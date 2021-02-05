مستوردة من دولة عربية.. الزراعيين تكشف قصة الطماطم المغشوشة فى مصر

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، ورئيس الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الطماطم في مصر آمنة تماما ولا يوجد بها أية أمراض أو مصدر للضرر ، مضيفا أن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وجود طماطم مغشوشة في مصر شائعات مغرضة.

وكشف"خليفة" خلال تصريحات ل "دوت الخليج "، ملابسات قصة الطماطم المغشوشة، قائلا: وزارة الزراعة تقوم بفحص الخضروات والفاكهة من خلال لجنة فحص واعتماد النباتات والتى تقوم بتسجيل جميع أصناف وأنواع الخضروات والفاكهة لضمان جودتها .

وأشار "رئيس الإرشاد الزراعي" إلي أن الطماطم التى حدثت المشكلة بسببها مصدرها من إحدى الدول العربية ، لافتا إلى أن بعض الشركات التي ليس لديها أمانة قامت بتعبئة طماطم غير مسجلة لدى وزارة الزراعة ولصق عليها ملصق بأنها غير مسجلة لكسب مزيد من الربح .



وأكد أن المشكلة ظهرت بسبب أن تقاوى بعض أصناف الطماطم غير مسجلة بوزارة الزراعة فقط وليس لفساد الطماطم أو أن الطماطم مغشوشة ، مشيدا بدور وزارة الزراعة فى فحص الخضروات والفاكهة وجميع النباتات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .



جدير بالذكر أن وزارة الزراعة حذرت الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وأن الشركة التى تقوم بتسويقه تزور «إستيكر»، وتلصقه على أحد أصناف تقاوي الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025 وأن الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت إسم صنف مسجل يحمل إسم طماطم هجين زاهي F1 من إنتاج شركة من أحد الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق «إستيكر» جديد على العبوات باسم طماطم 025 وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخري وبخاصة لأصحاب المشاتل حتي تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب الشركة.

