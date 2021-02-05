انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار وشبورة مائية على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب الجميع تفاصيل طقس السبت ، بعد تعرض البلاد لطقس غير مستقر خلال الأسبوع الماضي، أصبح الجميع يترقب طقس غدًا السبت الموافق 6 فبراير 2021م، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل طقس السبت والظواهر الجوية والوصف الفني لخرائط الطقس وحالة الرياح والملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن الرطوبة النسبية على مناطق البلاد، ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مختلف المحافظات والمناطق ونوضح من خلال موقع مصر فايف تفاصيل طقس السبت 6 فبراير 2021 .

طقس السبت 6 فبراير 2021

تشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، تكون نشطة على جنوب الصعيد .

الظوهر الجوية يوم السبت 6 فبراير 2021

تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية ولا سيما على الطرق القريبة من الزراعات أو المسطحات المائية، وتتأثر البلاد بمرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة الملاحة البحرية متوسطة على البحر المتوسط وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، إلا أنه يكون مضطرب على البحر الأحمر وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى ثلاث أمطار، أما عن الرطوبة النسبية فتكون على النحوالتالي :

على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 35 – 80% .

على السواحل الشمالية تتراوح بين 45 – 85% .

على شمال الصعيد تتراوح بين 30 – 70% .

على جنوب الصعيد تتراوح بين 20 – 50% .

درجات الحرارة السبت 6 فبراير 2021

ونشرت هيئة الارصاد الجوية ضمن نشرتها الجوية، بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على كافة أنحاء البلاد، والتي جاءت على النحو التالي :