فيديو .. عمرو أديب يشيد بأداء 3 لاعبين فى الأهلى : حاجة تشرف

جدة - نرمين السيد - أشاد الإعلامى عمرو أديب بأداء لاعبى الأهلى فى المباراة التى جمعته بنادى الدحيل القطرى، مساء أمس الأول الخميس، فى أولى مباريات كأس العالم للأندية 2021، والمقامة فى العاصمة القطرية الدوحة.





وعلق أديب، خلال برنامجه "الحكاية" الذى يُعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، على أداء اللاعبين على معلول وأيمن أشرف، ومحمد مجدى قفشة، وحارس المرمى محمد الشناوى قائلا: "حاجة تشرف". وفاز الأهلى المصرى على الدحيل القطرى بهدف مقابل لا شئ، مساء الخميس، فى أولى مباريات كأس العالم للأندية فى الدوحة، ليلتقى يوم الإثنين المقبل الساعة الـ 8 مساء مع فريق بايرن ميونخ الألمانى لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة.

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