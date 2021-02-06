اليوم .. انقطاع الكهرباء عن 30 قرية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، أن التيار سينقطع عن عديد من قرى ومدن المحافظة، اليوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحولات، وتطبيق خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط.





وأكدت "الشركة"، فى بيان لها، أن عملية فصل التيار الكهربائى ستبدأ فى تمام التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، وذلك بـ30 قرية ومدينة ومنطقة، فى جميع أنحاء كفر الشيخ.

وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هى، فى مركز كفر الشيخ، قرى "المرابعين، وكفر المرابعين، نصره، روينه، وغرب كفر الشيخ.. وفى مركز دسوق، قرى "أبو زيادة والشباسية، وكفر الخير ومحلة دياى".

انقطاع الكهرباء

وفى مركز سيدى سالم "منطقة السنترال وجزء من قرية دمرو، والشخلوبه، وشوغى وتوابعها.. وفى بيلا "قرية الجرايدة"، وفى فوة، قرية عربان وتوابعها وقرية السالمية وتوابعها وأبو دراز.

وفى مركز مطوبس قرية قمسيون شرق، ومركز برج البرلس، وكذلك مصيف بلطيم، وفى قلين، قرية ميت الديبة، والمنشية الصغرى، وفى مركز الرياض، مدينة الرياض والعباسية، وأبو مصطفى والرصيف، والضبعه، وفى الحامول، قرية السحايت وتوابعها.