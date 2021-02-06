نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي:



هاشتاج أهلاوي لا يعرف المستحيل يزلزل تويتر.. والجماهير: حاربوا لكتابة المجد

قبل مواجهة البايرن.. كهربا لـ جمهوره: اللي عنده حلم هيسعى ويحققه

صلاح عبد الله يودع الفنان الراحل عزت العلايلي: مش عارف أستوعب

حسين الشحات يحتفل بـ عيد ميلاد نجله: بلاش احتفالات صعبة هاشتاج أهلاوي لا يعرف المستحيل يزلزل تويتر.. والجماهير: حاربوا لكتابة المجد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. نجوم الفن يودعون عزت العلايلي .. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.