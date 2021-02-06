مستجدات كورونا في مصر اليوم 5 فبراير .. ونسبة الشفاء 78%

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محمد سياف - ابو ظبي - مستجدات كورونا في مصر اليوم 5 فبراير ، بعد أن كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعداد الجديدة للإصابات والوفيات والمتعافين، فضلًا عن إجمالي الأعداد منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الجمعة، وذلك خلال التقرير اليومي تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، الذي تنشره الوزارة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويتضمن التقرير طرق التواصل مع الوزارة والإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ونوضح من خلال موقع مصر فايف تفاصيل مستجدات كورونا حتى اليوم .

مستجدات كورونا في مصر اليوم 5 فبراير

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مستجدات كورونا في مصر اليوم 5 فبراير ، خلال تقريرها اليومي والتي جائت على النحو التالي :

بلغت عدد الإصابات الجديدة التي تأكد إيجابية تحاليلها وإصابتها بالفيروس اليوم 540 حالة .

وصل عدد الإصابات الاجمالية بفيروس كورونا التي تم رصدها حتى اليوم 168597 حالة .

بلغت عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بالفيروس اليوم 48 حالة .

وصل عدد الوفيات الإجمالية حتى اليوم 9560 حالة وفاة .

بلغ عدد المتعافين الذين غادروا المستشفيات وتأكد سلبية تحاليلهم اليوم وتمام شفائهم 421 حالة .

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 131632 حالة .

بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 78% .

وسائل التواصل مع وزارة الصحة المصرية

أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية عدد من وسائل الاتصال، يتسنى من خلالها لجميع المواطنين والمقيمين بكافة محافظات الجمهورية التواصل مع الوزارة، وذلك لمتابعة الموقف أولًا بأول وبشكل دوري، وتقديم الإرشادات المناسبة في حالات الإصابة أو الاشتباه، وكذلك إرشادات للمخالطين، فضلًا عن نصائح توعوية للحد من انتشار الجائحة ومن تلك الوسائل :

الخط الساخن “105”، و”15335″ .

رقم الواتساب “01553105105” .

تحميل تطبيق “صحة مصر” :

على نسخة الأندرويد .

على نسخة الأيفون .