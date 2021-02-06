رسالة هامة من رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان لنائب بالكونجرس الأمريكي: العمل مع الإخوان يضر العالم

قال النائب طارق رضوان،رئيس لجنة حقوق الإمسام بمجلس النواب، أن توم مالينوفسكي - عضو مجلس النواب الامريكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان المسلمين من خلال محاوله تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الامريكي لمراقبة وضع حقوق الانسان في مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات في مباني الكابيتول هيل . الامر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.

الإخوان جماعة إرهابية وتضر العالم

جاء ذلك فى بيان رسمي ، مؤكدًا علي أنه يحاول ببساطة ، تمكين الجماعة الإسلامية العنيفة في مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية.

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وأكد علي أنه من الواجب علينا كبرلمانيين نمثل الشعب المصري بجميع طبقاته وطوائفه ، قررنا ان نطلق مبادرات الي الكابيتول هيل لتذكير أعضاء الكونجرس ، مثل النائب مالينوفسكي ، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام ، والإخوان المسلمين بشكل خاص ، سيضر في النهاية بالأمن القومي للولايات المتحدة ، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية. وغني عن الذكر أن الإخوان المسلمين هو المظلة الام لمنظمات حسم وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس ، والتي صنفتها الولايات المتحدة وأوروبا على أنها منظمات إرهابية دولية.