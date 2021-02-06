الجروان ناعيا سعد الجمال: كان رمزا للإخلاص والعمل الوطنى والعروبى

جدة - نرمين السيد - وتقدم الجروان باسم المجلس وجميع أعضائه وشركائه، للرئيس عبدالفتاح السيسى، وقيادة وحكومة وشعب مصر، بخالص التعازى والمواساة، فى وفاة سعد الجمال، مساعد وزير الداخلية السابق، وعضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربى السابق.

وقال الجروان: "لقد كان الجمال رمزا للإخلاص والعمل الوطنى والعروبى، لما قدمه من مجهودات فى خدمة الأمن المصرى ومسيرته المتميزة فى الداخلية المصرية".

وأضاف: "كما استمر الفقيد فى العطاء، من خلال العمل البرلمانى المصرى والعربى، وجهوده المخلصة فى تعزيز العمل العربى المشترك، من خلال مسيرة برلمانية عطرة، لم يدخر فيها جهدًا لخدمة وطنه وأمته العربية".

واختتم الجروان بيانه بالقول: "سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان… وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان سعد الجمال، فاز بعضوية البرلمان عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، حيث دخل العمل السياسى، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.

وفى عام 2005 عيّن رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، كما تم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا فى البرلمان العربى عام 2010، وفى عام 2015 خاض الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية التى شكلها دعم مصر آنذاك.

وفى عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائى ومسرح الجريمة، بالمركز العربى للدراسات الأمنية فى مدينة الرياض بالسعودية، وفى العام التالى، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية، وفى عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.