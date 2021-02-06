سفير مصر فى غينيا يناقش مع وزير الخارجية الجديد تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر كمال المليجى، سفير مصر فى كوناكرى، مساء امس الجمعة، الدكتور إبراهيم خليل كابا، وزير الخارجية الغينى الجديد، حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية سامح شكرى بمناسبة تقلده لمنصبه.





وبحث السفير المصرى مع الوزير الغينى سبل تعزيز التعاون بين البلديّن فى شتى مجالات التعاون الثنائى واستمرار التنسيق المتميز فى مختلف المحافل الإفريقية والدولية. وأكد السفير المليجى أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بـ غينيا فى شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، إيماناً منها بأهمية علاقاتها بالدول الإفريقية وبالعمل الإفريقى المشترك. ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الغينى بتطور العلاقات بين الدولتيّن، والتى اكتسبت زخما كبيرا منذ الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوناكرى فى إبريل عام 2019، مثمناً العلاقات الأخوية التى تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ البروفيسيور "ألفا كوندى"، رئيس جمهورية غينيا، مشدداً على التقدير الغينى الكبير للدعم الذى قدمته وتقدمه مصر إلى غينيا فى جميع المجالات.

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