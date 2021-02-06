لتدريب الشباب.. سفير مصر في كوريا الجنوبية يجتمع برئيس معهد التنمية البشرية

استقبل الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدي كوريا الجنوبية، الدكتور "كوي تشان بارك" رئيس المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وهو مؤسسة حكومية معنية بالتدريب والتأهيل والإرتقاء بالقيادات والكوادر البشرية في مهارات التعامل مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية لخدمة جهود التنمية.
صرح السفير حازم فهمي في هذا السياق بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إلي كوريا الجنوبية في أكتوبر 2019، والمباحثات التي أعقبتها على مدى عدة شهور لعقد اتفاق تعاون بين المعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.
وذلك بهدف الإستفادة من خبرات الجانب الكوري في صقل وتدريب الكوادر المصرية بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال تطويع العلوم والتكنولوجيا في خدمة عملية التنمية بصفة عامة وتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة.
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