سفير مصر فى جوبا يبحث سبل التعاون مع الحاكم الجديد لـ أعالى النيل

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، مساء امس الجمعة، مع عبدوك كور، حاكم ولاية أعالى النيل الجديد، حيث هنأ الحاكم على تعيينه مؤخراً والانفراجة المصاحبة على صعيد العملية الانتقالية الجارية.





وخلال اللقاء، أكد السفير قدح على الدعم المصرى لاستكمال تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام، وتدشين دعائم الأمن والاستقرار فى الولاية وجنوب السودان الشقيق ككل. بحث الجانبان تصور الحاكم الجديد لتثبيت الاستقرار، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتنمية فى الولاية، كما تناول اللقاء سبل الدعم المصرى والتعاون مع الولاية فى عدة مجالات كإدارة الموارد المائية والرى ومعالجة المياه والتعليم والطاقة.

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