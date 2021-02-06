فيديو .. لماذا قلت إنتاجية الأسماك من البحر الأحمر؟

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سالم، رئيس وحدة حماية الطبيعة بـ وزارة البيئة، أنه خلال السنوات الأخيرة تم استنزاف المخزون السمكى فى البحر الأحمر بشكل كبير فى ممارسات معظمها خاطئة، ما أدى لتدنى الإنتاجية منه.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إن هذه الممارسات الخاطئة تتطلب بشكل عاجل إجراءات حاسمة للحد من تدهور البيئة فى البحر الأحمر بشكل أكبر. وأشار سالم إلى أن مشكلة البحر الأحمر أن معظم الأنواع ذات القيمة الاقتصادية والبيئية تسلك سلوكا خاصا أثناء عملية التكاثر، لأنها تتكاثر فى أماكن أخرى بعيدة، وخلال عقود قديمة استطاع الصيادون إيجاد هذه الأماكن واستطاعوا الحصول على هذه الأنواع بشكل جائر، ما أدى إلى نقص كبير فى البحر الأحمر.

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