طقس السبت .. انحسار الأمطار وظهور الشبورة .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد .. معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.





ويتوقع الخبراء أن يسود ليلا، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى، وعلى شمال، وجنوب الصعيد، يكون باردا على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء. ويتوقع خبراء الأرصاد أيضا، أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. حالة الطقس اليوم ويتوقع الخبراء أن تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 20 13 وادى النطرون 22 13 طنطا 21 12 شبين الكوم 21 12 دمنهور 21 12 بلطيم 21 12 مطروح 20 13 السلوم 21 10 سيوة 19 08 بورسعيد 20 14 دمياط 19 14 الزقازيق 21 13 المنصورة 20 12 الاسماعيلية 21 10 السويس 21 13 العريش 20 13 رفح 19 13 رأس سدر 21 12 نخل 20 08 نويبع 25 16 طابا 22 15 كاترين 15 06 الطور 22 16 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 24 15 مرسى علم 25 15 الفيوم 21 10 بنى سويف 22 10 المنيا 22 10 أسيوط 23 08 سوهاج 22 09 قنا 24 10 الأقصر 24 13 أسوان 25 12 إدفو 24 10 أبوسمبل 23 11 الوادى الجديد 25 09 حلايب 25 19 شلاتين 26 19

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