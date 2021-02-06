اليوم .. المياه تخاصم 4 مناطق فى القاهرة لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إن هذا يأتى نظرا لأعمال تنفيذ كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

انقطاع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن "جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة"، لافتة إلى أنه الانقطاع سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى السادسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.