الأمم المتحدة تحتفل بـ اليوم العالمى لرفض ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - واليوم العالمى لرفض ختان الإناث هو يوم توعية عالمى ترعاه اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، حيث جاءت الفكرة من ستيلا أوباسانجو فى مؤتمر اللجنة الإفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التى تؤثر فى صحة المرأة والطفل، وذلك فى مايو2005 .

وتسعى الأمم المتحدة خلال هذا اليوم لجعل العالم يعى مدى خطورة ، وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الخطيرة التى تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية فى مناطق مختلفة من العالم.