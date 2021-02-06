أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت 6 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير "مصر للطيران"، 57 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية، كما سيتم تسيير 12 رحلة داخلية، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5155 راكبا.

القاهرة

تبدأ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg .

القاهرة

تفتح وزارة المالية باب الالتماسات وحتى يوم الجمعة المقبل، للمتقدمين للتعاقد على الـ 1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، الذين تم إخطارهم بأنهم "غير مستوفين"، وذلك من خلال الرابط الإلكترونى: https://jobs.mof.gov.eg/

كينشاسا

يتولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، رسمياً الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقى للعام 2021.



نيقوسيا

يبدأ مجلس الوزراء القبرصى، فرض العزل الذاتى على الأشخاص القادمين إلى البلاد من الدول المصنفة ضمن الفئة "أ" و"ب" لمدة 72 ساعة وإجراء اختبار "بى سى آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد 72 ساعة من وصولهم.

نيقوسيا

يصل وزير خارجية سلوفينيا أنزى لوجار إلى قبرص فى زيارة عمل يجرى خلالها مشاورات مع مسؤولين بالدولة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.