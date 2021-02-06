حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 7-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الاحد 7-2-2021
مهنياً: يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى تبدلات حلوة وعذبة مهنياً، وتكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهمّة ولا تترك مجالاً للغموض.
عاطفياً: تقتضي الحكمة الابتعاد عن الشريك وإعطاءه الوقت حتى تُسوّى الأموربينكما، حاول أن تجد الحلول بسرعة ولا تراهن على الأسبوع الأخير من الشهر.
صحياً: تعانى من أمراض الحساسية بسبب تقلبات ظروف الطقس، كل ما عليك القيام به هو الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمشكلات صحية أخرى.
حظك اليوم برج الثور الاحد 7-2-2021
مهنياً: تشعر بالعجز عن مواجهة الأمور وتتصرف بطريقة انفعالية، الا انني لا أرى نفعاً من الجدال، كذلك من الافضل عدم التورط في مشاكل جانبية.
عاطفياً: على الرغم من الأجواء السلبية تسجل منعطفاً مهماً في حياتك العاطفية، وتبرز على الصعيد الاجتماعي وتحقق مكتسبات كثيرة فتنظر إلى الصداقات من منظار جديد.
صحياً: انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال الحقيقى الذى يجب عليك الاستثمار فيه.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 7-2-2021
مهنياً: تجنب التعرض لعدم الاستقرار وخفف من التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق.
عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك.
صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيّد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تتقيد بها حرفياً وتشجع الآخرين على التمثل بك.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 7-2-2021
مهنياً: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك.
عاطفياً: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً.
صحياً: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك.
حظك اليوم برج الأسد الاحد 7-2-2021
مهنياً: يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وترقيات.
عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصيناً وانظر الى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.
صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 7-2-2021
مهنياً: حذار استفزاز الناس حولك وكُن متفهّماً ولا تعترض، إجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل.
عاطفياً: تعيش غلياناً عاطفياً غير مسبوق، وتكون متحمساً جداً للارتباط الرسمي في أقرب وقت ممكن، وتطلب من الجميع أن يشاكوك فرحتك التي لا توصف.
صحياً: أكثر ما استطعت من التمارين الرياضية والنشاطات الترفيهية، وابتعد عن الطعام الدسم وخصوصاً في المساء.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 7-2-2021
مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.
عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.
صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 7-2-2021
مهنياً: خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية.
عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.
حظك اليوم برج القوس الاحد 7-2-2021
مهنياً: حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه.
عاطفياً: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما.
صحياً: لا تفسُ على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 7-2-2021
مهنياً: المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع.
عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها.
صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ فترة.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 7-2-2021
مهنياً: تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد أهدافك.
عاطفياً: تدعمك الظروف لأخذ وضعك العاطفي نحو الوجهة التي تحلم بها، لكن حذار الانقباض والخجل، ولا تترك مجالاً للغموض، بل وضح كلامك جيدا.
صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 7-2-2021
مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال العقيم.
عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل.
صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً سواء في العمل أو المحيط العائلي.
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