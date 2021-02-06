غدا..وزير الداخلية يخطر البرلمان رسميا بوفاة سعد الجمال..ونعي منتظر من الأعضاء بالجلسة العامة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، نعي البرلماني سعد الجمال، الذي وافته المنية أمس الجمعة، حيث يقوم وزير الداخلية بإخطار المجلس بالوفاة بحسب اللائحة، ومن ثم يقوم رئيس المجلس بنعيه، فيما يتيح الفرصة أيضا للأعضاء لنعي النائب المتوفي والتعبير عن ترحمهم عليه.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تشهد الجلسة مواصلة الاستماع لبيانات وزراء الحكومة فى ضوء الدور الرقابي علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، حيث جلسة الأحد مخصصة للاستماع لبيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أن يكون يوم الثلاثاء مخصص لوزيرة التخطيط.

وفاة النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب

وتوفي النائب سعد الجمال الجمعة، حيث نعاه رئيس المجلس، كما نعاه المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، مؤكدا علي أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي أخا فاضلا وزميلا عزيزا المغفور له بإذن الله تعالي، النائب اللواء/ سعد الجمال الذي وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته علي أكمل وجه، وقدم نموذجا يحتذي في العطاء والانتماء الوطني علي مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالانجازات.

وإذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والسادة النواب وجميع ابنائه ومحبيه، فإنني اتضرع الي الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

أهم رسائل المستشار حنفي جبالي للنواب خلال الجلسات العامة الاسبوع الماضى

سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، وحصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا، وعين الجمال، في عام 1992 مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية، سبق وأن تم تعيين الجمال نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية. عين سعد الجمال في 1997 مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة، بدأ حياته السياسية عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وانتخب رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب عام 2005، واختير بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010، وظل بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي حتي 2020.