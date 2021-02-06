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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر اليوم 6 فبراير 2021 وتوقعات أسعار الذهب عقب التأرجح الذي شهده الأسبوع الماضي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الذهب مباشر اليوم 6 فبراير 2021 عقب نزيف الأسعار الذي بشكل مفاجئ في نهايية الأسبوع الماضي، حيث شهدت أسعار الذهب الأسبوع الماضي تأرجحاً كبيراً حيث خر المعدن الأصفر قرابة ال،18 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضي، إلا أسعار شهدت تحركاً جديداً أمس الجمعة ولكن كان هذا التحرك محدود.
سعر الذهب مباشر اليوم 6 فبراير 2021
وجاء هذا التأرجح في أسعار الذهب والهبوط الكبير في أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي نتيجة هبوط الأسعار العالمية بنحو 55 دولار تقريباً، حيث بدأ سعر أونصة الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي 1860 دولار، ولكنها تراجعت واستمرت في التراجع حتى وصلت الآن إلى 1802 دولار، الأمر الذي أثر بشكل طبيعي على أسعار الذهب في مصر.
وجاء سعر الذهب مباشر اليوم 6 فبراير 2021 على النحو التالي
|الوحدة
|سعر الذهب مبار بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|907 إلى 910
|أسعار الذهب الآن عيار 22
|832 إلى 834
|سعر الذهب مباشر الآن من عيار 21
|من 794 إلى 796
|سعر الذهب اليوم عيار 18
|من 681 إلى 682
|سعر الذهب عيار 14
|من 529 إلى 531
|سعر الذهب عيار 12
|من 454 إلى 455
|سعر الأوقية
|من 28,221 إلى 28,292
|سعر كيلو الذهب
|من 907,429 إلى 909,714
|سعر الجنيه الذهب
|من 6,352 إلى 6,368
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وحول توقعات سعر الذهب في مصر على مدار الأيام القادمة، فإنه من المتوقع استمرار التأرجح في الأسعار نتيجة تأرجح أسعار الدولار، حيث كان السبب الأسباب في تراجع أسعار الذهب هو ارتفاع سعر الدولار، كما أن العلاقة بين الدولار الأمريكي والمعدن الأصفر علاقة عكسية، وسوق الذهب في مصر يتأثر بأي أحداث أو اضطرابات دولية في حركة الإستثمارات والعملات وأسواق المال.
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