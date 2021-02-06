عاجل.. بايرن ميونخ ممنوع إلى قطر

بايرن ميونخ.أرشيفية

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني أن رحلة الفريق الخاصة بالتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة الأهلي، لن تقلع قبل 7 ساعات، وأن الفريق عليه انتظار كل تلك الفترة حتى خروج الإذن الخاص بتوجهه إلى الدوحة، لافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية أمام الأهلي.

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