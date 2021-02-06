وزير الخارجية اللبنانى: مصر أكثر دولة عربية مُلمة بخلافات اللبنانيين

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير وهبه، فى تصريح لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية فى عددها الصادر اليوم، "إن مصر لطالما أدت دورا إيجابيا وموقفها مترفع عن كل الحساسيات الداخلية اللبنانية وهى لن تتردد فى تلبية أى طلب مساعدة فى أى وقت، غير أنه فى ظل انقسام داخلى لبنانى، فإن القاهرة تترك المجال للتوافق الداخلى لكى تبادر إلى دعم الحلول".

وشدد وزير الخارجية اللبنانى على أن تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان أصبح شرطا مسبقا لأى خطوة دولية، سواء أجنبية أو عربية كمصر وفرنسا وكل أصدقاء لبنان لمساعدته، مضيفا "المطلوب إذن تأليفها اليوم قبل الغد، وليُلهم الله المسؤولين أن يسرعوا فى عملية التأليف ويغلبوا المصلحة الوطنية على أى مصلحة شخصية أخرى".

ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فى ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومى وعدم الاتفاق فى ما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسى (التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التى سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التى ستشغل الحقائب.