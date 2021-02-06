أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال الـ72 المقبلة، يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أي من المحافظات وسط تراجع لكافة الظواهر الجوية المؤثرة على الطقس.
ويكون الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ما بين المائل للدفء والدافئ نهار على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدل على سواحل نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة على غرب البلاد ووسط سيناء، أما على محافظات الصعيد، يبقى الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة على محافظات شمال الصعيد، والرياح نشطة على على محافظات الجنوب.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، على القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 21 لـ 24، والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 لـ 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 لـ 26، شمال الصعيد 22 لـ 25، جنوب الصعيد 25 لـ 30.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.