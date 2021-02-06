ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال الـ72 المقبلة، يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أي من المحافظات وسط تراجع لكافة الظواهر الجوية المؤثرة على الطقس.

ويكون الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ما بين المائل للدفء والدافئ نهار على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على سواحل نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة على غرب البلاد ووسط سيناء، أما على محافظات الصعيد، يبقى الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة على محافظات شمال الصعيد، والرياح نشطة على على محافظات الجنوب.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، على القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 21 لـ 24، والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 لـ 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 لـ 26، شمال الصعيد 22 لـ 25، جنوب الصعيد 25 لـ 30.