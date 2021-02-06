مواعيد مباريات اليوم السبت

مانشستر يونايتد.أرشيفية

تستمر اليوم منافسات الدوريات بجميع أنحاء العالم، والتي يحرص على متابعتها عشاق الساحرة المستديرة، وأهمها منافسات الدوري المصري، ومنافسات الدوريات الخمس الكبرى. ويقدم موقع دوت الخليج لقراءه جدول لجميع المباريات التي ستقام اليوم: مباريات الدوري المصري اليوم

البنك الأاهلي – الجونة 2:30 مساءا بيراميدز – طلائع الجيش 5:00 مساءا الإنتاج الحربي – أسوان 5:00 مساءا المقاولون العرب – المصري البورسعيدي 7:30 مساءا مباريات الدوري الانجليزي اليوم

أستون فيلا – أرسنال 2:00 ظهرا نيوكاسل يونايتد – ساوثهامبتون 5:00 مساءا بيرنلي – برايتون 5:00 مساءا فولام – وست هام يونايتد 7:30 مساءا مانشستر يونايتد – إيفرتون 10:00 مساءا عاجل.. بايرن ميونخ ممنوع إلى قطر الدوري الإسباني ليفانتي – غرناطة 3:00 عصرا ويسكا – ريال مدريد 5:15 مساءا إلتشي – فياريال 7:00 مساءا إشبيلية – خيتافي 10:00 مساءا مباريات الدوري الإيطالي اليوم ساسولو – سيزيا كالتشيو 4:00 مساءا أتالانتا – تورينو 4:00 مساءا يوفينتوس – روما 7:00 مساءا جنوي – نابولي 9:45 مساءا مباريات الدوري الألماني اليوم شالكة – لايبزج 4:30 مساءا ماينتس – يونيون برلين 4:30 مساءا فرايبورج – بوروسيا دوتموند 4:30 مساءا بايرن ليفركوزن – شتوتجارت 4:30 مساءا أوجسبورج – فولفسبورج 4:30 مساءا مونشنجلادباخ – كولن 7:30 مساءا مباريات الدوري الفرنسي اليوم لوريان – ريمس 6:00 مساءا أولمبيك ليون – ستراسبورج 8:00 مساءا لانس – ستاد رين 10:00 مساءا مباريات الدوري السعودي اليوم ضمك – القادسية 3:00 مساءا الشباب – الرائد 5:20 مساءا مباريات الدوري التركي اليوم قاسم باشا – هاتاي سبور 12:30 ظهرا إسطنبول باشاك شهير – فاتح كاراجومروك 3:00 عصرا ألانياسبور – تشايكور ريزه سبور 6:00 مساءا فنرباخشة – جالاتا سراي 6:00 مساءا مباريات الدوري البلجيكي اليوم أوستيند – سينت ترويدن 5:15 مساءا ويسلاند بيفرين – كلوب بروج 7:30 مساءا سيركل بروج – كلوب بروج 7:30 مساءا ستاندرا ليبج – آود هيرفي لوفين 9:45 مساءا مباريات الدوري الهولندي اليوم أيندهوفن – نفينتي 5:30 مساءا بي أي سي زفوله – فالفيك 7:45 مساءا إيمن – آي زي ألكمار 9:00 مساءا هيرنفين – فينيس 10:00 مساءا مباريات الدوري السويسري اليوم

فادوز – زيورخ 7:15 مساءا مباريات الدوري اليوناني اليوم

أتروميتوس – باناثينايكوس 7:30 مساءا لامبا – لاريسا 5:15 مساءا

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