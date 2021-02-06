ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 6-2-2021

أسعار الذهب اليوم السبت 6-2-2021، ارتفعت الأسعار على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا مساء الجمعة، ليتعافى الذهب بعد رحلة هبوط كبيرة هذا الأسبوع، ويعود إلى طبيعته وارتفعاته من جديد.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة وفقًا لآخر تحديث، حيث يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين على السواء بأسعار الذهب في مصر، وكذلك فئة الشباب المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في مصر

يتسائل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر، بعدما ارتفع في بداية التعاملات اليومية بقيمة جنيهين، في محاولة منهم معرفة كل ما هو جديد والتطورات التي تطرأ على سوق الصاغة.