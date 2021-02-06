ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 6-2-2021

اسعار الذهب - ارشيفية
أسعار الذهب اليوم السبت 6-2-2021، ارتفعت الأسعار على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا مساء الجمعة، ليتعافى الذهب بعد رحلة هبوط كبيرة هذا الأسبوع، ويعود إلى طبيعته وارتفعاته من جديد.
أسعار الذهب في مصر
يتسائل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر، بعدما ارتفع في بداية التعاملات اليومية بقيمة جنيهين، في محاولة منهم معرفة كل ما هو جديد والتطورات التي تطرأ على سوق الصاغة.
ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر يعدما شهد تراجعًا خلال الفترة السابقة ليسجل 797 جنيهات للجرام، إلا أن هذا السعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة في ظل أداء متراجع للذهب عالميًا، لكن قد يتجه الذهب لتعويض جزء من خسائره في تعاملات اليوم.
ووصل سعر عيار 18 إلى 684 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 911 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6376 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.
أسباب تغير أسعار الذهب في مصر
الجدير بالذكر، أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قِبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
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