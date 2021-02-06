يستعد فريق ليفربول غداً الأحد لمواجهة فريق مانسيشتر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي .
"دوت الخليج" ينشر جدول مواعيد مباريات ليفربول المقبلة:
يلعب الليفر أمام فريق ليسترسيتي يوم السبت 13/2 والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والظهر، ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.
ويدخل ليفربول مباراته أمام فريق اربي ليبزيج يوم الثلاثاء 16/2 في تمام الساعة العاشرة مساءً في دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات الجولة ال16.
كما سيواجه فريق إيفريتون في بطولة الدوري الإنجليزي والتي من المقرر إقامتها يوم 20/2 في تمام الساعة السابعة والنصف.
والجدير بالذكر أن آخر مواجهات فريق ليفربول كانت أمام فريق برايتون وانتهت بخسارة الريدز بهدف دون رد، بينما يحتل محمد صلاح لاعب ليفربول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا.
وكشف محمد صلاح في تصريحات له سابقاً أنه يرغب في خوض جميع المباريات حتي الدقيقة الأخيرة، ولكن مدرب الفريق هو من له الحق في من سيخوض المباريات .
وختم حديثه عن رحيلة عن النادي رد قائلاً: لا أعلم ماذا سيحدث انا اهتم الأن بتقديم اداء جيد وإحراز أهداف كثيرة وتحسين مستواي الفني خلال الفترة المقبلة ،لتحقيق بطولة الدوري التي نرغب بحصده هذا الموسم الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.