جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول غداً الأحد لمواجهة فريق مانسيشتر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي .

"دوت الخليج" ينشر جدول مواعيد مباريات ليفربول المقبلة:



يلعب الليفر أمام فريق ليسترسيتي يوم السبت 13/2 والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والظهر، ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق. يلعب الليفر أمام فريق ليسترسيتي يوم السبت 13/2 والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والظهر، ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق. ويدخل ليفربول مباراته أمام فريق اربي ليبزيج يوم الثلاثاء 16/2 في تمام الساعة العاشرة مساءً في دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات الجولة ال16. كما سيواجه فريق إيفريتون في بطولة الدوري الإنجليزي والتي من المقرر إقامتها يوم 20/2 في تمام الساعة السابعة والنصف.

ويوم 28/2 سيلتقي ليفربول نظيره شيفليد يونايتد في تمام الساعة التاسعة والربع ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي. والجدير بالذكر أن آخر مواجهات فريق ليفربول كانت أمام فريق برايتون وانتهت بخسارة الريدز بهدف دون رد، بينما يحتل محمد صلاح لاعب ليفربول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا. وكشف محمد صلاح في تصريحات له سابقاً أنه يرغب في خوض جميع المباريات حتي الدقيقة الأخيرة، ولكن مدرب الفريق هو من له الحق في من سيخوض المباريات .