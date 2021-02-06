طرح تعديل تشريعى لمساواة شهداء كورونا من الأطقم الطبية مع أبطال الحروب

جدة - نرمين السيد - وأوضح النائب فى بيان له اليوم، أن التعديل الجديد يقضى بإضافة مادة جديدة تنص على حصول شهداء الجيش الأبيض بسبب جائحة فيروس كورونا من جميع العاملين فى الحقل الصحى على جميع مزايا وحقوق شهداء العمليات الحربية والإرهابية وفقا لما هو مقرر فى القانون.

وأشار زين الدين، إلى أن الدور الذى قام به أبطال مصر من الأطباء فى مواجهة الوباء اللعين "فيروس كورونا" وما تحمله أفراده من متاعب وصعوبات لا تقل أهمية عن الدور الذى يقوم به الأبطال وقت الحروب أو أثناء مواجهة الإرهاب.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع العاملين فى الحقل الصحى الذين لم يتركوا ميدان المواجهة وتصدوا بكل بسالة وشجاعة يستحقون كل تقدير، قائلا: مساواتهم مع أبطال الحروب والعمليات الإرهابية هو من باب رد الجميل.

وأوضح النائب، أن هؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ أبناء الوطن فى مواجهة جائحة أنهكت قوى العال كله.

وأشار محمد زين الدين، إلى أن هناك إجماع بين نواب البرلمان بما يضمه من حزب أغلبية ومعارضة ومستقلين على أهمية تكريم هؤلاء الأبطال، مؤكدا أن الجميع شدد على ضرورة تكريمهم ماديا ومعنويا.

وطالب النائب بضم شهداء الطاقم الطبى والمصابين فى مواجهة فيروس كورونا للاستفادة من الامتيازات التى حددها قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وفقا لما جاء فى نص المادة 6 منه.

وتنص المادة 6 من القانون على:

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلى:

توفير فرص الدراسة فى جميع مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحى أو بنظام رعاية صحية أخرى.

إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بجميع أنواعها مجانا.

توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.