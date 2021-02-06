برلمانية تعيد تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أعلنت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية، للمستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان، للنظر فيه وإحاله مشروع القانون للجنة المُختصة.





وأضافت درويش، خلال بيان لها، اليوم السبت، أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، لافتة إلى أن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانونى، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 عامًا من الاستقلال. وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بالرغم من أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.

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