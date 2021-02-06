وزير الاعلام الكويتي ينعي الموسيقار المصري سعيد البنا

نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي عبدالرحمن المطيري ببالغ الحزن والأسى الموسيقار المصري سعيد البنا، الذي أسهم بتوزيع الالحان الموسيقية لعدد من اهم الاعمال الفنية الوطنية الشهيرة بتاريخ الحركة الفنية الكويتية.
وقال الوزير المطيري في بيان صحافي، ان الراحل البنا كان فنانا كبيرا وأتى البلاد منذ ستينيات القرن الماضي وأسهم بإثراء الحركة الموسيقية في الكويت، اذ شارك في عدد من أبرز الاوبريتات الوطنية التي قدمت في الاعياد الوطنية.
وأعرب الوزير المطيري عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والأسرة الفنية في الكويت والعالم العربي التي فقدت برحيله موسيقيا مخضرما من جيل الرواد الذين أرسوا دعائم النهضة الفنية في البلاد، داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان
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