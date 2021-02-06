الحكومة تتلقى 4340 شكوى واستغاثة في قطاع الصحة خلال شهر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك خلال شهر يناير 2021.

وتناول مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة، خلال يناير، في مختلف القطاعات، استهلها بقطاع الخدمات الطبية والصحية، مشيرا في ضوء ذلك إلى تلقي ورصد المنظومة 4340 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، وتم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وقال: كان من بينها 722 شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية، من بينها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرّة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي النادرة، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (علاج كيمائي وهورموني)، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.

وأضاف مدير المنظومة: لاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كان له دور ملموس في تحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، بالإضافة إلى الدور الذى قامت به مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة، وخاصة في جراحات التجميل والعظام.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استمرار المنظومة في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بسرعة التعامل مع أية شكاوى أو بلاغات عن الإصابة بذلك الفيروس، وذلك بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة، التى تبذل جهودا كبيرة لسرعة التعامل مع هذه الحالات، لافتا إلى التراجع الكبير في عدد الشكاوى الواردة بشأن الاشتباه في الإصابة ليصل إلى 1099 شكوى واستغاثة، مقارنة بـ 1851 شكوى واستغاثة خلال الشهر الماضي، وتضمنت احتياجات هذه الحالات توفير اختبارات الكشف عن الفيروس (مسحات أنفية)، وعناية مركزة (عزل) مزودة بأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب حالات : غسيل كلوي، وقصور بوظائف الكبد، وهبوط بعضلة القلب، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد، كما تعاملت المنظومة مع الشكاوى التي تضمنت بعض الادعاءات والتخوفات من نقص الأكسجين ببعض المستشفيات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بقطاع الضمان الاجتماعي، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 14131 شكوى وطلبًا واستغاثة؛ حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى والاستغاثات إصدار وإعادة تفعيل 1860 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، كما بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية 307 مساعدات.

وأضاف : على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية، نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ 19 حالة لأشخاص بلا مأوى؛ حيث تم إيداع 17 حالة منهم بدور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى إيداع حالتين بمستشفييْ العباسية وأسوان للصحة النفسية، وتم في الوقت نفسه تقديم خدمات لـ 28 شخصًا آخرين.

وفي سياقٍ متصل، نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة في إيداع 4 حالات لأشخاص بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، وكان من بينهم حالتان بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين المنظومة وأجهزة وزارة الصحة.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الشهر، من بحث ودراسة 1378 شكوى وطلبًا، جاء في مقدمة تلك الاستجابات على شكاوى واستغاثات المواطنين، إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ 838 مواطنًا، ممن تقدموا بشكاوى على المنظومة بشأن تأخر صرف المستحقات، أو إيقاف المعاش نظرًا لطلب الهيئة إنهاء بعض الإجراءات، أو تقديم مستندات لإثبات الأحقية في الصرف، في حين انتهت الهيئة خلال الشهر ذاته من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 196 مواطنًا تقدموا بشكاوى في هذا الشأن.