استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 6-2-2021

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين بأسعار العملات ومعرفة كل ما هو جديد في الأسواق.

دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية، وفق أخر تحديث قام به البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم.

متوسط أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري