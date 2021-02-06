استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 6-2-2021

العملات- ارشيفية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين بأسعار العملات ومعرفة كل ما هو جديد في الأسواق.
دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية، وفق أخر تحديث قام به البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم.
متوسط أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري
استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية على السواء أمام الجنيه المصري، وذلك تزمنًا مع الاجازة الاسبوعية في البنوك.
وصل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه.
فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتى 51.51 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.98 جنيه.
بينما وصلت أسعار الصرف الرسمية للدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.40 جنيه للشراء، 41.74 جنيه للبيع.
أما الريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.54 جنيه ، و41.98 جنيه للبيع.
والريال القطري بلغ سعر الشراء 4.28 جنيه، و 4.32 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية المصري في البنك المركزي
بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.62 جنيه، و 15.72 للبيع.
وسجل سعر شراء اليورو 18.73 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 18.85 جنيه.
ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.33 جنيه، وللبيع 21.47 جنيه.
والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.84، وسعر البيع 14.94 جنيه.
أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.41 جنيه، و2.43 للبيع.
بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.42جنيه، وللبيع 17.54 جنيه.
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