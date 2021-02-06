دور رقابي متواصل لأعضاء البرلمان...غدا.. وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، الاستماع لبيان وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي فى استدعاء وزراء حكومة المهند مصطفي مدبولي، لما تم رصده من ملاحظات علي برنامجها التى حصلت علي الثقة من خلاله فى يوليو 2018.

كما تشهد الجلسة أيضا قيام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإخطار المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفاة النائب سعد الجمال، الذي وافته المنية أمس الجمعة .

وفاة النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب

يأتي ذلك بحسب المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص علي أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتوفي النائب سعد الجمال الجمعة، حيث نعاه رئيس المجلس، كما نعاه المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، مؤكدا علي أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي أخا فاضلا وزميلا عزيزا المغفور له بإذن الله تعالي، النائب اللواء/ سعد الجمال الذي وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته علي أكمل وجه، وقدم نموذجا يحتذي في العطاء والانتماء الوطني علي مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالانجازات.

وإذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والسادة النواب وجميع ابنائه ومحبيه، فإنني اتضرع الي الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، وحصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا، وعين الجمال، في عام 1992 مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية، سبق وأن تم تعيين الجمال نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية. عين سعد الجمال في 1997 مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة، بدأ حياته السياسية عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وانتخب رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب عام 2005، واختير بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010، وظل بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي حتي 2020.