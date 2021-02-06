رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لمحبيه (صورة)

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفينتوس الإيطالي، رسالة مؤثرة لمتابعيه في عيد ميلاده السادس والثلاثين، والتي كان مفادها أنه تقدم في العمر ولن يتبقى له الكثير في الملاعب.

وقال كريستيانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "36 عاما، أمر لا يصدق وكأني بدأت الرحلة أمس، لكن هذا المشوار مليء بالمغامرات والقصص لأتذكرها جميعا: أول كرة، أول فريق،أول هدف".

وتابع: "الوقت يمضي سريعا، أحتفل بعيد ميلادي السادس والثلاثين وبعامي العشرين كلاعب محترف، لكن أستطيع أن أعدكم أنه طالما أواصل اللعب، لن أمنحكم أقل من 100% من مستواي".

ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو في جزيرة ماديرا البرتغالية، وبدأ مسيرته في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل أن يوقع مع مانشستر يونايتد بسن الثامنة عشر في عام 2003.

يعتبر صاروخ ماديرا أحد أفضل لاعبي العالم: حاصل على خمس كرات ذهبية، وبأربعة أحذية ذهبية أوروبية. وقد فاز بـ 32 بطولة رسمية في مسيرته، من ضمنها سبعة ألقاب دوري، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا ولقب البطولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية.

يحمل صاحب الـ36 عاما الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بـ 130 هدف والصناعة بـ41 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، كما يعتبر أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في أكثر من 1000 مباراة رسمية في مسيرتهم وسجل أكثر من 700 هدف رسمي مع الأندية والمنتخب.