التحفظ على 22 طن فاكهة فاسدة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية، كميات كبيرة من الفاكهة الفاسدة.

وبمداهمة الشركة المذكورة، عثر على 22 طنا و250 كيلو جراما ثمار ومقطعات فاكهة، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتبين من تقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية وجود تغير فى الخواص الطبيعية للفاكهة المضبوطة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.