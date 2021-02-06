فتح التسجيل ببرنامج ماجستير الإبداع وإدارة التغيير بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، فتح باب القبول فى برنامج "ماجستير الإبداع وإدارة التغيير" للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020-2021، والبرنامج هو درجة ماجستير مشتركة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن برنامج "ماجستير الإبداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة فى مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط "عام ونصف". وأضاف قنصوه، أن البرنامج معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير فى المنظمات ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية فى المنظمات التى تسعى إلى التميز فى ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة. وعن نظام الدراسة بالبرنامج، أشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أنه يشمل حضور محاضرات بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم عبر الإنترنت.

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