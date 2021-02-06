القوى العاملة: تعيين 529 شابا وتحرير 23 محضرا وغلق 16 منشأة مخالفة بدمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 529 شابًا، منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 1028 شابًا، فضلا عن توفير 41 فرصة عمل، كما تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 714 ألف جنيه لـ 1428 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 53 شكوي وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم ، و5 شكاوي منها مستوفاة ، و 41 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي، فقامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وبحث 12 شكوى.