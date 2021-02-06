نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بـ"الشيوخ": انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف خطوة جيدة لتحقيق استقرار ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافة العاصمة السويسرية جنيف والتي أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة بمثابة خطوة جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء

وقال " الجندي" في بيان له أصدره اليوم انه من المؤكد أن تسهم هذه الخطوة المهمة بشكل كبير في الاتجاه نحو بناء المؤسسات الليبية موجهًا التحية والتقدير لبعثة الأمم المتحدة على جهودها في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من اجل تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

وأعرب النائب حازم الجندي عن ثقته التامة في التفاف ودعم جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبيي لهذه الخطوة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية وطرد جميع الأطراف والمرتزقة والمليشيات المسلحة وغير الشرعية من داخل الأراضي الليبية.

وطالب من جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذه الخطوة المهمة وبذل المزيد من الجهود التي تكفل التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة الليبية الشقيقة.