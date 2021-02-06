نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تطالب بإجراء مسح ديموغرافي بالمحافظات لمواجهة الانفجار السكاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن إجراء مسح ديموغرافي حديث لكافة محافظات الجمهورية بشكل دقيق من أجل تحديد البؤر التي بها كثافات سكانية مرتفعة من أجل التمكن من وضع استراتيجيات حقيقية وفعالة بتلك البؤر من أجل معالجة أزمة الزيادة السكانية.

وقالت أبو السعد، خلال طلب الاقتراح، إن هذا المسح قد توقف منذ عام 2014 دون أي أسباب، كما أن عدم القيام بهذا المسح الديموغرافي يتنافى وإعداد استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن هذا المسح يُساهم وبشكل كبير في تحديد البؤر التي بها كثافات سكانية مرتفعة من أجل التمكن من وضع استراتيجيات حقيقية وفعالة بتلك البؤر من أجل معالجة أزمة الزيادة السكانية.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذه المسحة أيضًا تساعد في وضع خطط حقيقية وفعاله تتماشي مع ما يحدث على ارض الواقع في سبيل الحد من أزمة الانفجار السكاني التي تشهدها كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتوي الدولة المصرية تنفيذها في سبيل حل أزمة الزيادة السكانية بشكل موضوعي وعلمي وعملي.