أميرة العادلى لوزيرة الصحة: حياة المصريين غالية وفى ناس مش لاقية سرير رعاية

أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وازرة الصحة لم تعد تحوز على ثقة الشعب المصرى.

أميرة العادلى تطالب بالوضوح والشفافية فى بيانات الوزارة

وأشارت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، إلى عدم وجود معلومات صحيحة، عن عدد الحالات المصابة والوفيات، إضافة إلى وجود نقص حاد فى المستلزمات الطبية، من ضمنها عدد أسرة العناية المركزة فى مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، باتباع نهج الشفافية والمصارحة، خاصة فى بيانات الوزارة، التى تصدرها، وأضافت:" فى مصابين ومش لاقيين سرير رعاية".

كما شددت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، على ضرورة توضيح كافة أوجه القصور، والخلل للتمكن من معالجتها، ومحاسبة المقصرين فى أداء واجباتهم، لأن حياة المصريين الغالية تستحق أن يحاسب من أجلها أى مقصر.

جاء هذا أثناء تعقيبها، على بيان وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن مجموعة الجلسات التى دعا إليها المجلس، لسماع بيانات الحكومة عن مدى التزامها بتنفيذ برنامجها، فى الفترة من 2018 إلى 2020 فى إطار تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب على الحكومة.

وفى سياق آخر، قالت النائبة أميرة العادلى،موجهة سؤالها لوزير الدولة للإعلام ماذا قدمت للإعلام منذ توليك مهام منصبك. كما طالبت وزير الإعلام، بتقديم استقالته بسبب ما آل إليه الإعلام، من تدهور وإهدار للمال العام، خاصة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ومخالفة الوزير للدستور بسبب الجمع بين المنصبين.