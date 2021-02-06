بالأرقام.. ماذا يفعل الأهلي أمام البايرن في قطر؟

نجح الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في تخطي عقبة الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة ، في أولي مباريات كأس العالم للأندية ، ليحفر أسمه من ضمن أقوي أربع فرق في العالم .

وفي المربع الذهبي للأندية يلتقي بطل أفريقيا مع بطل أوروبا بايرن ميونخ ، ولم يتواجة الفريقين من قبل في البطولة ، ولكن تواجه الفريقين من قبل في مبارتان وديتيين .

المواجهة القادمة بين الأهلي وبايرن ميونخ ستكون هي المباراة الأولى بين الفريقين،بين فريق مصري وبايرن ميونخ في إطار المباريات الرسمية، وستكون هذه المواجهة الصعبة وليست بالمستحيلة علي المارد الأحمر هي من اجل كتابة تاريخ جديد للقلعة الحمراء خلال المحافل الدولية الكبري.

المواجهة الأولى كانت في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم، وسجل هدف بايرن ميونخ مولر.

ثاني المواجهات كانت مباراة ودية أيضًا، في قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

ويشارك بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية للمرة الثانية ، وحصل علي البطولة في عام 2013 بعد الفوز علي الرجاء البيضاوي بنتيجة 2/0.

التاريخ يتحدث عن الأهلي في كأس العالم للأندية ، ولكن الواقع يحكم للبافاري الألماني .

سوف يلعب الاهلي المباراة السابعة عشر له في بطولة كأس العالم للأندية المقامة علي ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي البطولة ، بعد الفوز علي الدحيل بهدف نظيف، سجلة حسين الشحات في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول .

أما الفريق البافاري يلعب المباراة الرابعة له في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، في نصف نهائي البطولة أمام بطل أفريقيا ، لتتكرر المواجهة بين الفريقين للمرة الثالثة، ولكن في أجواء مختلفه عن المواجهتان السابقتين.

