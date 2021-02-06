مباراة الأهلي والبايرن "محرمة" على جهاز المنتخب

كشف أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول، عن منعهم بفرمان من حسام البدري المدير الفني للفراعنة، من الإدلاء بأي تصريحات تخص مباريات الأهلي والزمالك ولاسيما مبارايات المارد الأحمر في كأس العالم للأندية وعلي رأسها المباراة المرتقبة بين بطل إفريقيا وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأكد المصدر داخل المنتخب أن حسام البدري يرفض بشكل قطعي الإدلاء بأي تصريحات في وسائل الإعلام بشأن توقع مبارايات الأهلي والزمالك، حرصا على إلتزام الحيادية الدائمة بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب والجمهور المصري، وكذلك عدم حسبان الجهاز الفني علي طرف دون غيره.

من المفترض دخول منتخب مصر في معسكر مغلق، قبل مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويحصلون لاعبى المنتخب قبل مباراة كينيا القادمة، علي 3 تطعيمات ضد الحمى الصفراء وشلل الأطفال والحمى النخاعية بجانب دواء للملاريا .

يقع منتخب مصر في صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بعد حصد المنتخب 8 نقاط من فوزين علي توجو ذهابا وعودة، وكذكل تعادلين أمام منتخبى كينيا وجزر القمر.

كهربا ينضم لمعسكر مارس

وعلم دوت الخليج أن الجهاز الفني للمنتخب بصدد ضم محمود كهربا مهاجم الفريق الاول بالنادي الأهلي، لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل والتي من المقرر عقده خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس القادم.

دخل محمود كهربا مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي حسابات الجهاز الفني للمنتخب بعد تألق كبير للاعب القلعة الحمراء خلال الفترة السابقة في مختلف البطولات التي ينافس عليها المارد الاحمر .

يخوض المنتخب المصري، خلال فترة التوقف القادم، مباراتين ضد منتخبى كينيا وجزر القمر، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا القادمة 2022.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قد وافقت على إعداد سيستم طبي الكتروني للاعبي الفراعنة بناء على طلب من محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري.

ويشمل السيستم الطبي كل البيانات الطبية الخاصة بلاعبي المنتخب وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة وسرعة للجهاز الطبي في معرفة أي بيانات يحتاجها الجهاز الطبي عن أي لاعب ضمن صفوف الفراعنة.