طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية

تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفى الجبالى، ووزير الخارجية، ووزير التنمية المحلية، بشأن نقص عدد مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية، بالمحافظات خاصة فى الصعيد، حيث يقطع المواطنين مسافات طويلة للوصول إلى المكاتب فى المحافظات الكبرى.

النائب طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة

وجاء فى نص طلب الإحاطة الموجه من قبل النائب طارق الخولى، إلى المسئولين:" المسافرون للعمل بالخارج يحتاجون إلى التصديق على المستندات والشهدات التى يصطحبونها معهم، وذلك حتى يتسنى لبعثات القنصليات المصرية هناك للتصديق عليها، وقبل تسليمها لسلطات الدول الأجنبية".

وتابع عضو مجلس النواب، طارق الخولى:" المواطن يحتاج إلى قطع مسافات طويلة من أقصى الصعيد إلى بعض المحافظات الكبرى، لإنهاء إجراءات التصديق، وذلك يتسبب فى بذل جهد وعناء شاق، على المواطن من الناحية البدنية والمادية، خاصة أن بعض هذه المكاتب، لاتعمل سوى يوم واحد فى الاسبوع، وقد يتغيب الموظف المسئول عن الحضور فى هذا اليوم أحيانا.

وشدد النائب طارق الخولى، على ضرورة اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة، من أجل إنشاء وتوفير مكاتب تصديقات، خاصة بوازرة الخارجية، فى كافة المحافظات مع توفير العمالة اللازمة بها، بما يدعم احتياجات المواطنين، ويخفف معانتهم، مؤكدًا على أن يحال موضوع طلب الإحاطة، إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عنه.