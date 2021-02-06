ابن فرنسا "العاق" يسيطر على مونديال الأندية.. تفاصيل

قاد اللاعب الفرنسي "جينياك" صاحب ال 35 عام "تيجريس أونال "المكسيكي في بداية انطلاقة المونديال، إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة علي الأراضي القطرية علي حساب بطل آسيا "اولسان هيونداي" بهدفين مقابل هدف.

وبهذا يحجز أونال تيجيريس مقعده في نصف النهائي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية لتكون أول مباراة تحدد طرفيها في المربع الذهبي في السابع من فبراير المقبل، بينما سيلتقي أولسان هيونداي في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة الأهلي بطل إفريقيا والدحيل بطل الدوري القطري، في مباراة تحديد المركز الخامس.

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وأصبح جينياك ثاني أسرع لاعب فرنسي تسجيلا للأهداف في المسابقة بعد مواطنه كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد صاحب الـ 3 أهداف في 8 مباريات خلال 4 نسخ للبطولة .

في حين رفع جينياك رصيده التهديفي إلى 146 هدفا في خلال ستة مواسم مع تيجيريس في جميع المسابقات متربعا على عرش الهداف التاريخي للنادي المكسيكي منذ انضمامه في 2015، وعزز رقمه بعدد الأهداف القارية للنادي بتسجيل 17 هدفا في كل من كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال كونكاكاف وكأس العالم للأندية.

لعب جينياك للمنتخب عندما قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعاءه عند حصده لجائزة هداف مرحلة كلاوسورا 2016 بعد استبعاد كريم بنزيما على ضوء الأزمة الأخلاقية قبل البطولة.

القرار لم يكن مفاجئا كوّن جينياك كان من العناصر الأساسية لديشامب منذ 2015 عقب رفضه تمثيل كريم بنزيما الديوك الفرنسية عقب كأس العالم 2014.

شارك جينياك في 6 مباريات منها 5 كبديل وأكتفى بصناعة هدف الفوز للديوك على حساب ألبانيا والوصول للمباراة النهائية أمام البرتغال على ستاد دو فرانس.

