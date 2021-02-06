تقدّم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الغرامة المُوقعة على نادي الشرقية الرياضي.
وزير الإتصالات بمجلس النواب
وأكد النائب في بيانه ، استناداً الى حكم المادة ١٣٤ من الدستور المصري؛ والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أرجوا الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن قرار مجلس ادارة الاتحاد الافريقي للهوكي بخصوص عدم سداد الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي.
وأكد ان ذلك القرار لن يكون نادي الشرقية مؤهل للمشاركة في بطولة افريقيا للأندية القادمة النسخة ٢٣ للسيدات والنسخة ٣٢ رجال كما انه في حالة عدم سداد الغرامة المالية والبالغ قيمتها ٤٠٠٠ يورو لن يكون النادي مؤهل للمشاركة في بطولة الريقيا للنسخة ٢٤ سيدات والنسخة ٣٣ رجال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بتنسيقية الأحزاب يحذر: غرامة 4 آلاف يورو ستحرم فريق الشرقية للهوكي من بطولة إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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