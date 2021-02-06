نائب بتنسيقية الأحزاب يحذر: غرامة 4 آلاف يورو ستحرم فريق الشرقية للهوكي من بطولة إفريقيا

تقدّم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الغرامة المُوقعة على نادي الشرقية الرياضي.

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وأكد النائب في بيانه ، استناداً الى حكم المادة ١٣٤ من الدستور المصري؛ والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أرجوا الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن قرار مجلس ادارة الاتحاد الافريقي للهوكي بخصوص عدم سداد الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي.

وأكد ان ذلك القرار لن يكون نادي الشرقية مؤهل للمشاركة في بطولة افريقيا للأندية القادمة النسخة ٢٣ للسيدات والنسخة ٣٢ رجال كما انه في حالة عدم سداد الغرامة المالية والبالغ قيمتها ٤٠٠٠ يورو لن يكون النادي مؤهل للمشاركة في بطولة الريقيا للنسخة ٢٤ سيدات والنسخة ٣٣ رجال.

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