بدء فعاليات اليوم الثانى لدورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات اليوم الثانى على التوالى لـ "دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة، والكاتب الصحفى الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمدينة شرم الشيخ.





جدير بالذكر أن الدورة بدأت أمس بعد صلاة الجمعة التى أداها المشاركون بالدورة بمسجد السلام بالمدينة والذى تم افتتاحه أيضا بعد إعادة إعماره وتجديده. وقال وزير الأوقاف، إن الدورة تعد إحدى فعاليات استراتيجية بناء الوعى 2021م بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى كانت قد بدأت الشهر الماضى بندوة تحت عنوان: "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتى.

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