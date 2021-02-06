القوى العاملة: تعيين 529 شابا منهم 9 من ذوى القدرات بدمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 529 شابا، منهم 9 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1.028 شابا، فضلا عن توفير 41 فرصة عمل، كما تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.





وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 714 ألفاً جنيه لـ 1.428 عاملاً من المسجلين بالمنظومة، منحة المولد النبوى الشريف لصرفها لتلك الفئة . تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشى مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضى بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إدارى، فضلاً عن تلقى 53 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 14 شكوى منهم، و5 شكاوى منها مستوفاة، و41 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة. أما فى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، وبحث 12 شكوى.

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