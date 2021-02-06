إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية

وأوضح الجوهرى، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم السبت، أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والذى يتضمن تبادل الخبرات العلمية والبحث العلمى والتعاون فى استخدامات النانو تكنولوجى واستخدام تقنيات الذكاء الصناعى.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محروس، منسق برنامج البيئة الفضائية بالجامعة اليابانية، إن المشروع يهدف إلى الاستثمار فى الأفراد من خلال نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية ونظام المعرفة الفضائية.
وأشار إلى أن المشروع يسهم فى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، والتى تمتلك مهارات عالية وقادرة على المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وأوضح محروس، أن المشروع يوفر فرص فريدة للطلاب، لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يشمله من تكنولوجيات متقدمة بصناعة الفضاء.
وأضاف أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من أربعة وحدات رئيسية هى نموذج قمر صناعى تعليمى لتطبيقات "الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية"، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعى التعليمى، بالإضافة إلى وحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمى.
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