برعاية الرئيس.. وزيرة الهجرة تفتتح معسكر اتكلم عربى مع المصريين فى بولندا

جدة - نرمين السيد - افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثانى عشر لمبادرة "اتكلم عربى" للأطفال المصريين المقيمين فى دولة بولندا، اليوم السبت عبر تطبيق "زووم".





جاء ذلك بحضور السفير حاتم تاج الدين السفير المصرى فى بولندا، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة فى إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا.