تقديم 210 آلاف خدمة طبية بالتأمين الصحى الشامل بـ«السلام بورسعيد»

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية التى تم تقديمها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل خلال عام داخل مستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، والتى تعد واحدة من أكبر مستشفياتها الثمانية بالمحافظة، أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.





وأضاف بيان الهيئة، اليوم، أن عدد الخدمات الطبية التى تم تقديمها من خلال العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد بلغ 110,060 ألف خدمة طبية، كما تم تقديم 97,411 ألف خدمة طبية للمترددين على قسم الطوارئ بالمستشفى، فيما تم تقديم 2,741 ألف خدمة طبية بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وذلك بإجمالى 210,212 ألف خدمة طبية تم تقديمها بالمستشفى خلال عام 2020.

وأشار البيان إلى عدد العمليات الجراحية التى تم إجراؤها بالمستشفى والتى تخطت 2000 عملية جراحية، لافتًا إلى أن تلك العمليات تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة فى إجرائها إلى جانب العمليات المتوسطة والصغرى.

وأوضح البيان، أن العمليات التى تم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالمستشفى شملت تخصصات (الجراحة العامة، الأوعية الدموية، العظام، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، القلب والصدر، الوجه والفكين، جراحات التجميل)، مشيرًا إلى أن عمليات مستشفى السلام تخدم منتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد بشكل خاص، وقاطنى إقليم القنال بشكل عام.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، حرص الهيئة المستمر على ضم كل الأطقم الطبية فى مختلف التخصصات وخصوصا النادرة والمميزة منها للعمل داخل منشآتها الصحية، وذلك بما يضمن تحقيق الجودة والتميز فى مستوى الخدما الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى الشكر للقيادة السياسية لتقديمها كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو الحافز لنقل التجربة المشرفة الناجحة فى محافظة بورسعيد وبنفس الكفاءة وفق توجيهات القيادة السياسية إلى محافظتى الأقصر والإسماعيلية قريبًا، ومؤكدًا أننا سنسير بخُطى ثابتة وجادة لتشمل المنظومة الجديدة كل محافظات المرحلة الأولى وهى "الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان"، ليتحقق حلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وفى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فى 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.