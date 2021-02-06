إزالة 8 مقابر دون ترخيص فى عزبة الحسينية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى شرق شكوى تفيد بناء مقابر دون ترخيص على أرض زراعية بعزبة الحسينية بقرية أبيس الثانية، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحى إلى العزبة المشار إليها. وتبين من الفحص وجود أعمال بناء مخالفة لـ 8 "مقابر" بدون ترخيص، وجرى إزالتها حتى سطح الأرض والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع. ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حى شرق الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة.

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